Sikta for vald og trugslar – framstilt for fengsling

Ein 19 år gamal mann blir framstilt for fengsling i fire veker laurdag, etter at han er sikta for vald og trugslar mot politiet. Torsdag køyrde mannen inn i ein sivil politibil ved Knarvik kyrkje, utan førarkort. Mannen er tiltalt for liknande forhold som skal ha skjedd i februar i år. Denne saka har enno ikkje vore behandla i retten.