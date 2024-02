Samla inn over 300.000 kr til Gaza

Artisten Line Dybedal samla inn over 300. 000 kroner til krigsutsette i Gaza, melder Fjordabladet. I går kveld heldt nordfjordingen støttekonsert i Operahuset på Nordfjordeid. Billettsalet åleine samla inn 107. 000 kroner. I tillegg fekk ho 50.000 kr frå Stad kommune og 195,000 kroner frå lokalt næringsliv. Dybedal seier til avisa at ho er glad for at ho kan vere med å hjelpe.