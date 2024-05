Så mange ukrainarar har din kommune teke i mot

– Det har gått overraskande bra. Eg har blitt positivt overraska. Ingen av ukrainarane har flytta ut av kommunen enno.

Det seier Marte Eide Klovning. Ho er ordførar i den minste kommunen i landet. Men Utsira er i sterk vekst.

Marit Eide Klovning, ordførar i Utsira for Utsiralista/Ap. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

31 ukrainske flyktningar har gjort at folketalet på øya no er oppe i 215. Ingen andre kommunar har ein like stor andel ukrainarar.



Her kan du sjå kor mange ukrainere det har komme til din kommune de siste to årene:

– Større grunnlag for å drive kommunen

Klovning fortel at det var debatt før dei sa ja til så mange, men at dei hadde kapasitet i helsevesenet og nok stadar der flyktningar kunne bu.

Flyktningane er på mange måtar naudsynte for ein kommune som Utsira.

– Det er ikkje tilflytting her normalt sett. Men no har vi eit større grunnlag for å drive kommunen, seier ordføraren.

Ukrainarane bidreg i dugnad og det frivillige, og har starta eit lite selskap som tek seg av ymse tenester.

Ukrainarar bakte til markeringa av at Utsira kommune er 100 år. Foto: PRIVAT





Slik tolkar du tala

I statistikken er Utsira oppført med 17 flyktningar frå Ukraina. I røynda er talet 31.

Årsaka er at IMDI ikkje oppgjer nøyaktige tal om det er færre enn fem flyktningar i ei aldersgruppe som kjem til ein kommune.

Til dømes kan det kome ein familie på to vaksne og to ungar til ein kommune. Om dette er dei einaste flyktningane i kommunen dette året vert talet likevel null.

Difor er tal for dei mindre kommunane lågare enn dei reelle tala.

Samarbeidsdesken mellom NRK, LLA og SUJO Ekspander/minimer faktaboks Denne saka er laga med tal innhenta av Samarbeidsdesken, eit journalistisk fellesprosjekt mellom NRK, Senter for undersøkande journalistikk (Sujo) og Landslaget for lokalaviser (LLA).

Eit eksempel på dette er Kautokeino i Finnmark.

I statistikken står det at kommunen ikkje har teke i mot nokre flyktningar i det heile.

Men dette er ikkje riktig.

– Fleire har takka nei

Ordførar Anders S. Buljo (Kautokeino Flyttsameliste) seier dei har ein familie som er integrerte i kommunen, og at dei ventar fleire ukrainske flyktningar.

– Kautokeino har hjarterom for desse flyktningane og ønsker dei velkomen. Fleire har fått tilbod om å bu i Kautokeino, men har takka ned til å bu på ein så avsides plass, seier Buljo.

Kommunestyret vedtok i 2022 å ta busetje 15 flyktningar, og har i år eit vedtak om 8.