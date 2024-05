Rong skole må stenge etter store brannskader

Ordfører i Øygarden, Tom Georg Indrevik (Ap), sier til NRK at brannskadene på Rong skole er dramatiske.

Nå må skolen stenge.

– Den ene fløyen av skolen er mer eller mindre totalskadet. Det betyr at vi ikke kan levere undervisning på denne skolen på mandag, sier Indrevik.

Det er derimot ikke skolefri, understreker han.

– Vi arbeider nå med å gi et annet tilbud til de 200 elevene ved Rong skole, men beskjeden er altså at de ikke kan ta seg sommerferie enda. Mer informasjon kommer til elever og foreldre.

Ordføreren takker brannvesenet for rask respons.

Brannvesenet var på plass fem minutter etter at meldingen om brannen kom klokken 14.30 lørdag.

– Det er dramatisk når et kommunalt bygg brenner på denne måten. Men uten brannvesenets raske og gode innsats, kunne det også ha gått så utrolig mye verre, sier Indrevik.

Politiet sier de har startet etterforskning og jobber ut fra et spor om at brannen startet i et søppelspann ved skolens inngangsparti.

Politiet er også interessert i å snakke med fire barn som et vitne observerte da de løp bort fra skolen, like før brannen startet.

– Det er en politisak, Hvilke spor de jobber med er ikke noe jeg som ordfører kan uttale meg om, sier Indrevik.