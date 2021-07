Rekordbeslag av ulovlig fiskeutstyr: – Fører til en runddans av dødsfall

I fem dager har kystvakten, Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og poltiet jaktet på ulovlig fiskefangstutstyr i Sunnhordland.

TIl sammen beslagla de 348 fiskeredskaper.

Den store fangsten skuffer Narve Leonhardsen, toktleder i Sjøtjenesten til Fiskeridirektoratet.

Han har aldri sette verre tilstander.

– I all hovedsak er det redskaper som er satt ut av fritidsfiskere, sier han.

– Fisk og skalldyr sulter og dør

Av de 148 redskapene direktoratet kontrollerte, var bare 26 i samsvar med regelverket.

– 80 prosent av redskapene vi sjekket har ført til skriftlig advarsel eller beslag som medfører politianmeldelse, sier han.

Narve Leonhardsen, toktleder i Sjøtjenesten til Fiskeridirektoratet. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Hvert år går mange tusen teiner i sjøen tapt, ifølge Fiskeridirektoratet. Derfor er det laget regler som gir fangsten mulighet til å flykte ut av teinen.

Teiner som ligger og fisker i havet i unødvendig lang tid, fører til at mange fisk og skalldyr sulter og dør inne i teinen.

Da blir de agn for neste individ.

– Dette fører til en runddans av dødsfall. Jeg synes det stygt å gjøre sånt. Da har man ikke mye respekt for våre felles resurser, sier han.

– Leser ikke regelverket

Toktlederen viser frem en teine.

– Eieren av denne har brutt tre regler, sier han og forklarer:

– Fluktmulighet til fangsten er endret fra 80 millimeter til 60 millimeter i diameter. Dette fører til at fangsten som er for liten til at den er verdt å ta vare på, ikke kommer seg ut av teinen, sier han.

I tillegg er det satt på en strikk, som hindrer de påbudte fluktåpningene fra å åpne seg.

STOR AKSJON: Fiskedirektoratet, Kystvakten, Statens naturoppsyn og politiet samarbeidet om aksjonen. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Regelen er at man skal bruke en ubehandlet bomullstråd, som vil gå i oppløsning etter en viss tid slik at fangsten blir sluppet fri dersom fiskeren mister teinen.

Vaket til teinen, altså blåsen som markerer teinen på havoverflaten, er heller ikke merket med adresse og navn.

– Mange av kjeltringene tror de kan regelverket, men har kanskje likevel ikke lest seg opp på regler og forskrifter, sier toktlederen.

Les mer om reglene her.

– Dyreplageri

Også Einar Overå, skipssjef for KV «Tor», skulle gjerne sett at fiskerne kunne regelverket bedre. Det gjelder alle typer fiskere.

– Vi finner leppefiskteiner, hummerteiner, krabbeteiner, ruser og garn, sier han.

DYREPLAGERI: Einar Overå, skipssjef for KV Tor, ber hytteeiere ta inn teinene før de drar hjem fra ferien. Han omtaler det som dyreplager å la de ligge. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

I ett av beslagene fant Kystvakten over 60 ulovlige leppefiskteiner.

Overå ber hytteeiere tenke seg om i ferien:

– Dersom man reiser fra hytten og en teine blir stående og fiske, er det dyreplageri. Dette er dyr vi ikke står og klapper, men det er likevel dyremishandling, sier han.

Fengselsstraff kan være aktuelt om forbrytelsen er grov nok.

– Det er primært bøter det går i, i tillegg til inndragning av fiskeredskaper. I grove alvorlige tilfeller kan det bli fengselsstraff også, sier Magne Laastad, fungerende fagsjef for sjøtjenesten i Vest politidistrikt.