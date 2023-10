Politihunden Jeger fakket biltyv

Politiet la seg i morges på hjul etter en personbil tilhørende Bildeleringen etter meldinger om at folkene i bilen ikke hadde noe der å gjøre.

Bilen ble til slutt funnet forlatt på Brakstad på Holsnøy i Alver kommune.

– Bilen ble funnet klokken 09.35 og klokken 10.50 ble en av mennene som er mistenkt i saken funnet på en fjellhylle i skogen takket være patruljehunden Jeger. Han hadde kommet seg et godt stykke unna bilen og hadde ikke blitt funnet, hadde det ikke vært for at Jeger var på jobb i dag, skriver operasjonsleder i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Michelsen, som ikke nøler med å beskrive hunden som «dagens helt».