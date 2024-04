Politiet rykka ut til melding om brann i elbil

Klokka 13.39 fekk politiet melding om at det brann i ein elbil med fare for spreiing til bustadar. Vel framme på staden kan politiet konstatere at det kjem ein del røyk, men at det ikkje er nokon brann. Ingen er skadd, og politiet jobbar med å få tak i bileigar.