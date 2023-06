Politiet om pride-avlysning: – Vi hadde planlagt nødvendige tiltak

Politiet skriver i en pressemelding at de i dag ble gjort oppmerksom på at Redd Barna har valgt å avlyse sin pride-markering for barn i Nygårdsparken i Bergen.

– Vi synes det er beklagelig at

arrangementet avlyses, men har forståelse for Redd Barnas beslutning, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet og Redd Barna hatt dialog om arrangementet, skriver de. De mener at det ikke var noe i deres analyser som tilsa at arrangementet måtte avlyses.

– Det var ingenting i våre risikoanalyser som tilsa at arrangementet ikke kunne avholdes. Politiet var forberedt på å sikre arrangementet og hadde planlagt nødvendige tiltak. Redd Barna har opplyst til oss at beslutningen om å avlyse ble gjort på selvstendig grunnlag, uavhengig av politiets vurderinger. Vi henviser til Redd Barna for ytterligere kommentar til dette, skriver de.

Politiet bekrefter også at de har fått en annmeldelse om én ytring. Politiet etterforsker saken, og ber Redd Barna anmelde alle ubehagelige og negative kommentarer for å vurdere lovligheten i disse.