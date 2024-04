Politiet krever handling fra UiB i obduksjonskrisen

At det er stans i obduksjoner hos Gades Institutt ved Universitet i Bergen, bryter klart med politiets krav og forventninger, sier Vest politidistrikt til Bergens Tidende.



I et brev ber politiinspektør Gunnar Fløystad universitetet om å klargjøre hvilke tiltak de skal gjøre for å sørge for at tjenestene de har avtale om, leveres.

Nå ligger åtte avdøde og venter på å bli obdusert, og det er bare to rettsmedisinere som jobber ved instituttet, hvorav kun én av dem er i full stilling.

Fløystad påpeker i brevet at rettsmedisinske obduksjoner er avgjørende for å fastslå om et dødsfall har en naturlig årsak eller ikke.

Christian Vedeler, instituttleder ved UiB, skriver i en e-post til avisen at universitetet er i dialog med politiet, og at de jobber med å få løst problemet.