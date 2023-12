Politiet bekymra for sprekker i bygg i Bergen

Politiet fekk onsdag ettermiddag varslar frå forbipasserande om sprekker og setningsskadar i eit bygg i Sigurds gate i Vaskerelven i Bergen. Politiet seier til BT at folk var bekymra for tryggleiken til dei som passerte bygget. Både politi og brannvesenet rykte ut for nærare undersøkingar og konstaterer at det er sprekkar og skader på bygget. Eit området blir no sperra av. Kommunens byggesaksavdeling skal følge opp saka torsdag.