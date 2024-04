Politibetjent nesten påkøyrt i fartskontroll

Ein politibetjent måtte kasta seg unna for å ikkje bli påkøyrt under ein fartskontroll på Sotrabroen natt til fredag. Det skjedde etter at ein motorsyklist blei målt til 90 kilometer i timen i 60-sona. Motorsyklisten er ikkje funnen etter hendinga.