Pådro seg mer straff i tingretten

En mann er dømt til 120 dagers fengsel for å ha «motarbeidet seg rettsvesenet». Mannen i 30-årene var tiltalt for å ha sparket og slått ut flere av tennene til fornærmede. I en pause i rettsforhandlingene kalte han fornærmede for «jævla tyster». Han skal også ha filmet fornærmedes forklaring under rettssaken og avbrutt fornærmedes forklaring. Mannen ble dømt til seks måneders fengsel for voldshendelsen, men har pådratt seg 120 dager til i fengsel som følge av oppførselen i retten. Mannen er også dømt for en rekke andre forhold.