Overgrepssaken etter nachspielet på Brann Stadion henlegges på bevisets stilling

– Jeg har i dag besluttet at voldtektssaken skal henlegges på bevisets stilling. Jeg er kommet til at strafferettens strenge beviskrav ikke er oppfylt i denne saken, skriver statsadvokat Ellen Cathrine Greve i en pressemelding.

Det var 10. august i år at tolv Brann-spillere dro på nachspiel på Brann Stadion etter en bytur.

I etterkant av nachspielet startet politiet på eget initiativ etterforskning av et mulig seksuelt overgrep. I tillegg til overgrepet etterofrsket politiet en voldssak.

Voldssaken endte med 10.000 kroner i bot for kroppsskade.

Nå blir saken om det mulige seksuelle overgrepet altså henlagt, det samme som politiet innstilte på.

– Det er jo strenge krav i strafferetten til bevis, og jeg finner at de ikke er tilstrekkelig i saken for å føre den for retten og at det tas ut en tiltale. Og dette bygger på en totalvurdering av bevisene i saken, sier Greve til NRK.

Hun sier at politiet har etterforsket saken ved avhør av siktede, flere vitner, i tillegg til flere undersøkelser.

– Jeg mener ogå at ytterligere etterforskning ikke ville ledet til en annen avgjørelse, sier Greve.

Vurderer klage

Både forsvareren til mannen som var siktet og bistandsadvokaten til den fornærmede har blitt fortalt om avgjørelsen. Disse kan klage på avgjørelsen innen tre uker.

Beate Hamre er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen.

– Min klient er orientert om statsadvokatens avgjørelse om henleggelse av saken. Vi vil sammen gå gjennom saken og gjøre en vurdering av veien videre, sier Hamre.