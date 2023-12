Eg står framfor døra til Sauahols-Bård'en. Eg bankar på døra. Eg høyrer berre dette store mørkret. Eg er litt redd. Det er mørkt, og når eg snur meg kan eg såvidt skimte husa heime. Huset der Besta bur. Det er ho som har sendt meg. «Vil du gå opp til Sauahol'en med dette, du, så er du grei gut,» sa ho. Eg ville gå. Eg går oppover vegen, i denne juleforteljinga, som eg no sit og skriv, og som skal bli svært kort, og utan det ein ventar seg av ei forteljing, og det berre på tull. Eg går oppover Skogavegen. I den eine handa har eg ein plastpose, og i den er det julebakst, av dei forskjelligaste slag – smultringar, og det er kringler der, krotakaker, potetekaker, og det er flatbrød der. Alt har Besta sjølv baka. Er sjokolade der. Spekekjøt. Syltetøy. To julehefte er det der. I den andre handa ber eg på eit blikkspann, og i spannet er det varm mat, er digre molar med pinnakjøt, kolrotstappe, poteter. «Han må få seg noko godt i live Sauahol'en også på julafta,» sa Besta. Eg gjekk oppover vegen, fort, og eg står framfor døra. Eg bankar på døra. Ingen svarar. Eg er litt redd. Eg kan sjå berre dette mørkret. Eg veit at huset er kvitmåla, er målingsslite. Vindaugslistene

er grønmåla. Attmed huset står eit uthus, og på det er taket brotna saman. Eg kan skimte uthuset. Det snøar. Våt snø. Eg bankar på døra. Framfor meg på trappa står plastposen og spannet med varm mat. Eg bankar. «Han kan vere illsint, reint farleg, Sauahol'en,» seier dei. Eg bankar på døra, og eg ser Sauahol'en framfor meg. Liten, krøkt. Ein skiten svart frakk som han bitt til kroppen med hesjastreng. Knappane er dotne av. Sauahol'en krøkjer kroppen, og fingrane hans krøkjer seg om ein hún han har funne i fjøra. «Må ha ve til vinteren,» seier han, og han dreg húnen etter seg langs hovudvegen, oppover Skogavegen. «Vil ikkje ta imot trygd, Sauaholen,» seier dei. «Han må no nesten svelte i hel, Sauahol'en,» seier dei. Eg bankar på døra, og eg ser han dra húnen etter seg. Midtsommars, og han går i den svarte frakken. Hesjastrengen. Eg bankar på døra. Eg snur meg, og eg ser lys frå husa heime. Huset der Besta bur. Eg høyrer det trampe voldsomt innanfor. Eg høyrer han komme. Eg bankar igjen på døra, og ingen svarar. Mørker. Våt snø. Eg høyrer han trampe, og han kjem, opnar døra, fort, og så krøkjer han fingrane rundt meg, og han seier at han likar slike smågutar, beste julematen han veit om er slike gutalarvar. Han dreg meg oppover trappa slik han dreg húnen etter seg om sommaren. Eg bankar på døra. Eg bankar. Eg vil springe. Eg bankar, og døra forsvinn. Eg bankar

Ja god kveld ja, seier han.

i lause lufta, og eg

Skal skru på utelyset eg, seier han.

ser ned. Sauahol'en står i døropninga. Han har den svarte frakken på seg. Hesjastreng i staden for knappar. Han tygg med open svart munn, og eg bøyer

Eg skulle levere dette, seier eg.

meg ned, tar opp plastposen og blikkspannet. Eg leverer han

Ho Besta di er eit godt menneske, seier han.

plastposen og blikkspannet, og Sauahol'en spør om eg vil bli med inn. «Han kan bli illsint, er reint farleg då, Sauahol'en,» seier dei. Eg ristar på hovudet. Han seier nei nei, og han let att døra. Eg blir ståande. Eg ser mot husa heime. Det lyser frå huset til Besta. Er julafta. Eg blir ståande. «Han vil ikkje ta imot trygd heller, Sauahol'en,» seier dei. Eg står framfor døra. Eg må springe. Eg bankar igjen på døra til Sauahols-Bård'en, og eg merkar at eg no har fått god lyst til å halde fram med denne forteljinga, men det får så vere, er vel berre slik. Eg avsluttar med å skrive denne setningen.

Sauahols-Bård'en er ei juleforteljing skriven spesielt for NaturVest.