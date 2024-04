Opnar faste matingsplassar for fuglar i Bergen

Fleirtalet i Bergen bystyre avviser onsdag eit innbyggarinitiativ for å kunne mate fuglar på trappa ved Festplassen ned mot Lille Lungegårdsvann. Samstundes får INP og Pensjonistpartiet fleirtal for å opprette faste, avgrensa foringsplassar for fuglar i bymiljøet. Det kan skje i samarbeid med frivillige organisasjonar som BirdLife.

I fjor innførte kommunen forbod mot å mate fuglar i Bergen sentrum etter lengre tids problem med rottebestanden. Men fleire innbyggarar har sakna å mate fuglar.

I bystyret blei det elles fleirtal for å sette opp fleire bosspann, mens eit forslag frå MDG om å forby fuglepiggar på hus og tak, vart avvist av bystyret.