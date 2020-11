Komikeren er denne høsten på turné med Riksteateret, som hadde improteater på Oseana kunst- og kultursenter i Bjørnafjorden kommune forrige helg.

Etter forestilling lørdag overnattet han på Solstrand Hotel & Bad. Men dagen derpå våknet han til en uventa telefon fra smittevernkontoret i Oslo: Han hadde sittet i nærheten av en koronasmitta person på et fly en uke i forveien.

Os & Fusaposten omtalte saken først.

Ble uønsket på hotellet

Wermskog fikk beskjed om at holde seg hjemme i fem dager. Men problemet var at skuespilleren ikke var hjemme i Oslo, men på hotell på den andre siden av landet.

Han fikk derfor streng beskjed av smittevernkontoret i Oslo om å bli værende på hotellrommet.

– Det tenkte jeg måtte være helt greit, sier han til NRK.

Men dagen etter fikk han derimot en annen streng beskjed bankende på døra til hotellrommet. Han var uønsket på Solstrand Hotel & Bad. Badehotellet var intet karantenehotell.

– Man går jo inn i ingenting. Man føler seg fortapt. Det er ingen plan for deg. Det logiske for meg var å bli, men det fikk jeg ikke, sier han.

For å forlate hotellet var ingen enkel sak i situasjonen han var i. I karantene hadde han ikke lov å bevege seg fritt.

MÅTTE UT: Hotelldirektør Børrea Schau-Larsen sier til Os & Fusaposten at det var nødvendig av hensyn til de ansatte at Wermskog ikke ble boende på hotellet. Foto: Solstrand Hotel

Ble reddet av brannmann

Wermskog var i kontakt smittevernlegen i Bjørnafjorden kommune. Skuespilleren foreslo selv å bli flyttet til koronahotellet i Bergen, men ifølge Wermskog hadde kommunen ingen slik «utvekslingsavtale» med Bergen.

Han følte seg rett og slett utstøtt og uønsket i en fremmed bygd.

Men mandag besluttet kommunen å flytte skuespilleren til en avsides plass i Os for å fullføre karantenetiden der.

For å komme seg ditt måtte han få eskorte ut av hotellet fra en brannmann med hansker, visir og fullt smittevernutstyr. Derfra ble han kjørt i liten brannbil, forklarer komikeren.

– På vei dit fikk jeg vite at det var handlet inn pizza, brød og pålegg. Men problemet var at jeg har så mye allergier at jeg ikke kunne spise noe av det. Og det var én time å gå til butikken. Så jeg måtte sende brannmannen på butikken med en handlelapp, sier han.

Stedet han ble kjørt til viste seg å være et nedlagt leilighetskompleks for psykisk utviklingshemmende på Askvikneset, som var omgjort til karanteneleiligheter tidlig i pandemien.

Fikk rømt til slutt

Tiden i karanteneleiligheten brukte han på å gå turer, jogge og høre på podkast. Han hadde hverken TV eller internett, og hadde derfor god tid til å klekke ut en rømningsplan. Wermskog vill komme seg bort så raskt som mulig.

Etter 24 ensomme timer i karanteneleiligheten fikk skuespilleren forhandlet seg frem til en løsning med kommunen.

HJEMME: Skuespiller Olli Wermskog kom seg til slutt hjem til Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han fikk lov å kjøre over fjellet dersom han på egen hånd kom seg til Flesland, hvor det ventet en leiebil.

– Brannmannen sa jeg skulle ringe ham da jeg trengte det. Og nå var tiden for det, sier han.

Brannmannen ble nok en gang skuespillerens helt og kjørte han til Flesland.

– Må ta hensyn til 120 ansatte

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Solstrand Hotell & Bad fredag kveld, men hotelldirektør Børrea Schau-Larsen sier til Os og Fusaposten at det var nødvendig å be ham å forlate hotellet.

– Slik koronasmitte-situasjonen er i Norge nå, var dette det eneste rette å gjøre. I tillegg til andre gjester, har vi 120 ansatte på huset å ta hensyn til. Da sier det seg selv at vi ikke kan en mulig koronasmitte boende her, sier Schau-Larsen til avisen.

Fredag er skuespilleren tilbake i Oslo. Karantenetiden hans er over, og koronatesten viste seg å være negativ.

Historien ble med stor entusiasme omtalt i podkasten Berrum & Beyer tidligere denne uken. Duoen meldte allerede da at denne historien bare «må i NRK.»