Nygård om Bybanen: – Usikkerhet om hva slags prosjekt som skal realiseres

På spørsmål om hva som skjer med finansieringen av Bybanen til Åsane i Nasjonal Transportplan, forteller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) at Bergen må bli enige før staten kan komme med noen svar.

– Vi forutsetter at Bybanen i Bergen skal realiseres, men det som har skjedd i Bergen i senere tid, er at det er skapt usikkerhet om hva slags prosjekt man skal realisere. Det gjør det litt vanskeligere for staten med tanke på hvordan man skal løse det, sier han, og legger til:

– Det må nesten Bergen ta et ansvar for selv og komme tilbake med, og klargjøre, før vi kan ha videre diskusjon om Bybanen.