Norsk kvinne slipper utlevering til Hellas

En norsk kvinne i 40-årene skal ikke utleveres til Hellas, slik landet har krevet av Norge.

Det ble bestemt av Hordaland tingrett i dag.

Da hun ble stoppet i passkontrollen på Bergen lufthavn Flesland fikk hun vite at hun i 2014 var dømt for å ha sendt litt over 34 gram cannabis fra Spania til Hellas i 2010.

Men kvinnen hadde aldri hørt om dette før hun ble stoppet i kontrollen i 2019.

Den europeiske arrestordreloven gjør at Norge nå kan utlevere nordmenn til flere land enn nordiske, men i denne saken er ikke vilkårene for utlevering til stede. Det slo Hordaland tingrett fast i formiddag.