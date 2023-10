– Ein elskar jo jobben sin som barnehagelærar, det gjer i alle fall eg. Det er ein veldig takknemleg jobb, seier Jenny Kårstad.

33-åringen er pedagogisk leiar i Vie barnehage i Førde. Sjølv har ho gode opplevingar i jobben sin, men det overraskar ho ikkje at andre har verre opplevingar.

For ein ny rapport frå Utdanningsforbundet viser at dårleg bemanning går utover kvaliteten i barnehagen.

Eit av hovudfunna er at berre 13 prosent av barnehagelærarar i Noreg får brukt timane som er sette av til å planlegge det pedagogiske innhaldet i barnehagen.

Kårstad trur mange barnehagelærarar føler at dei ikkje strekker til.

– Eg trur at dei kjenner på at dei ikkje får gjort jobben sin slik dei vil, og at dei då endar opp med å gå rundt med dårleg samvit, seier ho.

Meiner barnehagen blir «redusert til ein tilsynsordning»

I 1972 hadde barnehagelæraren fire timar av veka til planarbeid.

I dag er framleis kravet minst fire timar. Men dette klarar dei færraste å få tid til i arbeidskvardagen.

– Kravet om pedagogisk innhald har auka, men tid sett av til planlegging i barnehagen har vore det same sidan 1970-talet, seier Kårstad.

Nærare fire av fem forklarar manglande tid til planlegging med at dei ser på det som uforsvarleg å gå frå ungane.

Jenny Kårstad er ein av få som får brukt dei minimum fire timane som er sett av til planlegging. Foto: Julie Haugen / NRK

Fylkesleiar i Utdanningsforbundet i Vestland, Steinar Strømsli, seier til NRK at dei stadig får rapportar om at barnehagelærarar ikkje har tid til å nytte seg av timane, fordi dei er nøydde til å vere ute i avdelinga saman med borna.

– Det er veldig belastande for dei tilsette og når det skjer over tid, noko det gjer ifølgje rapportane våre, så er det ikkje rart at nokre ønskjer å søke seg vekk ifrå jobben og finne seg noko anna å gjere, seier han.

Leiar i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, meiner at lav bemanning gjer at barnehagen blir «redusert til ein tilsynsordning».

– BELASTANDE: Steinar Strømsli i Utdanningsforbundet seier at dei stadig får rapportar om at barnehagelærarar ikkje har tid til å nytte seg av timane, fordi dei er nøydde til å vere ute i avdelinga saman med borna. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Bemanningskrise

I Noreg manglar nesten 2600 barnehagelærarårsverk for å oppfylle barnehagelærarnorma.

Norma fortel kor stor andel av barnehagens tilsette som skal vere barnehagelærarar. I dag er den på 43 prosent.

Strømsli meiner at både barnehagelærarnorma og bemanningsnorma må styrkast. Bemanningsnorma er grunnbemanninga i barnehagen.

– Vi er nøydd til å få dei sentrale myndigheitene til å endre på lovverket slik at vi styrkar både pedagognorma og bemanningsnorma, dei er rett og slett for dårlege, seier han.

Vil tilsetje 13.300 barnehagelærarar innan 2030

I vår vedtok regjeringa ei ny målsetjing der 60 prosent av tilsette i barnehagen skal vere barnehagelærarar innan 2030.

Dersom ein skal nå målet må det tilsetjast 13.300 barnehagelærarar innan sju år i eit yrke der søkartala går ned og fleire ser for seg å slutte.

Statssekretær Kjetil Vevle meiner det er viktig å understreke at norske barnehagar er veldig gode og tar godt vare på borna våre kvar einaste dag. Foto: Kunnskapsdepartementet

På ein e-post svarar statssekretær for kunnskapsdepartementet Kjetil Vevle:

«Regjeringa har høge ambisjonar om å både auke andelen fagarbeidarar og barnehagelærarar i åra som kjem. Det skuldar vi borna, men det er også viktig for dei som jobbar med borna».

Etter at regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjettet fredag meiner leiar i Utdanningsforbundet Steffen Handal at det verken er midlar her til å løyse den akutte bemanningskrisa eller ein plan for å nå målet om 60 prosent barnehagelærarar.