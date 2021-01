Nordmenn går tur som aldri før – men DNT mista fleire tusen medlemmar

– Mange melder seg inn fordi dei skal overnatte på hyttene eller vere med på ein tur. I fjor var det mindre av dette, seier Astrid Kalstveit, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Turlag.

I fjor mista fylkeslaget 282 betalande medlemmar. Ei avspegling av den nasjonale trenden. Totalt sett mista Den Norske Turistforening (DNT) 1,5 prosent av alle medlemma i 2020, som tilsvarar om lag 5000 medlemmar.

I mars meldte foreininga at dei «fryktar konkurs».

– Det kan vere ein «naturleg» svinging, men også et resultat av at folk ser at dei ikkje kan nytte hyttene. Då fell ein viktig medlemsgrunn bort, seier Andre Horgen, som undervisar i friluftsliv ved Universitetet i Telemark (USN).

Han legg til:

– Så spørst det om tala tek seg opp att når pandemien er over.

– Opplever at det stagnerer

– Generelt ser me at nokre organisasjonar opplever medlemsvekst, medan andre opplever at det stagnerer. Men bruken av friluftsliv har auka mykje, seier Bente Lier.

Ho er generalsekretær i Norsk friluftsliv, ein paraplyorganisasjon for 18 friluftsorganisasjonar med til saman 950.000 medlemmar.

2020 har vore full av paradoks. Samstundes som at Den Norske Turistforening mista medlemmar hadde turportalen deira UT.no ein trafikkvekst på 71 prosent.

2020 var også året då «alle» skulle sove ute i hengekøye, og enkelte turmål hadde meir enn 350 prosent auke i besøk.

Og i haust sa 80 prosent av DNT sine medlemmer at dei planla å reise til fjells.

– Dette bekreftar at friluftslivet held stand som ein viktig arena for avkopling og avveksling i ein tid der det meste skjer heime, uttala Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Dronning Sonjas panoramatur – Dronningstien Ullensvang 162 prosent økning

Romsdalseggen Romsdalen og Eikesdalen 143 prosent økning

Rampestreken Romsdalen og Eikesdalen 357 prosent økning

Galdhøpiggen Jotunheimen 124 prosent økning

Gaustatoppen Rjukan 60 prosent økning

Preikestolen Ryfylkeheiane 168 prosent økning

Trolltunga Ullensvang 84 prosent økning

Besseggen Jotunheimen 97 prosent økning

Aurlandsdalen Skarvheimen 46 prosent økning

De Syv Søstre Helgelandskysten 121 prosent økning



– Naturen ein stad du kan føla deg heime i

Björn Tordsson har skrive doktorgrad om norsk friluftsliv.

Han seier turistforeininga har vore ein viktig del av norsk identitetsdanning heilt sidan oppstarten på 1860-talet. Dronning Sonja vart æresmedlem i foreininga i 2017.

– USA, England eller kontinental-Europa er naturen noko som skal overvinnast. I Noreg er naturen heller ein stad du kan føla deg heime i og slappa av i. Han er på vår side, og er ikkje noko ein skal utfordra og overvinna på same måte.

POMP OG PRAKT: Dronning Sonja opna den nye turisthytta på Tungestølen i Luster i 2019. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Alf Erik Røyrvik er fylkesleiar i Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) – avdeling Sogn og Fjordane.

Også der har talet på medlemmar gått ned det siste året.

– Det er klart at koronaen gjorde det vanskeleg også for oss. Vi satsar på aktivitetar og arrangement, og når ting blei stengt så vart det ein nedgang i aktiviteten, seier Røyrvik.

Han presiserer at han først og fremst er «letta over at det ikkje vart verre», og gleder seg over at det har blitt 10 prosent fleire kvinner i foreininga.

– Jakt og fiske har tradisjonelt vore veldig mannsdominert, men vi ser på medlemstala at fleire kvinner driv med både jakt og fiske. Det er veldig kjekt.