Tre erfarne køyeentusiaster har noen tips til hvordan du får en god natt utendørs.

1. Slik bør du sove

Søstrene har testet masse forskjellig utstyr, og erfart at du må ikke betale så mye for en køye du sover godt i. Foto: Johnny Vaet Nordskog / Johnny Vaet Nordskog

En vanlig feil er å slenge seg rett opp i køya og sove med knekk i ryggen. Men da kan du få vondt.

– Det kommer litt an på hengekøya, men du skal som regel ligge diagonalt, så kroppen ligger mer flatt i køya, forklarer Hege Schultz Heireng.

Hun er den ene halvdelen av tursøstre, har gitt ut hengekøyebok og sover ute ofte.

Hege Schultz Heireng sover best med et oppblåsbart liggeunderlag av den litt breiere sorten.

Da ligger du godt også når du snur på deg.

– Jeg pleier ikke å blåse den helt opp, men la den være halvfull så den ikke er så stiv. Da blir heller ikke køya så ustabil. Men på den første turen din, trenger du ikke oppblåsbart liggeunderlag. Vanlig teltunderlag, et tjukt ullpledd eller et saueskinn fungerer helt fint.

LES OGSÅ: Dette må du vite når du skal ut på tur

2. Slik bør du kle deg

Foto: Emil Wiik Larsen

En annen feil er å kle på seg for mye.

– Det holder med ett lag ull i soveposen. Du skal varme opp lufta mellom deg og soveposen. Hvis du kler på deg for mange lag, er det ikke sikkert du klarer å varme opp soveposen. Da blir det kaldt, forklarer Hege Schultz Heireng.

Er du redd for å fryse er det bedre med en varmeflaske i soveposen.

Birgit Skarstein sover ofte med varmestrømper i hengekøya. Foto: Privat

Du trenger ikke myggnetting når det ikke er insekter. Men den gir god sikring så ikke dyna faller ut, sier Moa. Foto: Privat

– Jeg har alltid en vannflaske som tåler både kulde og varme. Den fyller jeg med varmt vann og bruker som varmeflaske når jeg skal sove, forteller idrettsutøver Birgit Skarstein.

Da koronaen stengte Oslo flytta hun rett ut i skogen.

– Jeg har litt redusert blodsirkulasjon i beina så jeg bruker varmestrømper som går på batteri, sier hun.

Hun har alt hun trenger i løpet av natten oppi hengekøya.

– Fordi jeg er en frossenpinn har jeg ekstra batterier til varmestrømpene i jakkelomma, og en lommelykt, forteller hun.

Moa Larsdatter Jaavall er snart 15 år, og har sovet ute i hengekøye i mer enn tre år.

– Jeg er nesten aldri forkjølet lenger, og føler meg friskere av å sove ute. Så er det veldig idyllisk da. Jeg har veldig god utsikt, forteller hun.

Jaavall synes liggeunderlaget er viktig, for kulden kommer fra bakken.

– Sover du rett i hengekøya kan du fort bli kald, sier Moa Jaavall.

På veldig varme sommerdager kan du droppe liggeunderlaget, men sovepose har tenåringsjenta alltid.

– Du kan gjerne bruke vintersovepose hele året. Det skal noe til for å bli skikkelig varm, og da er det bare å åpne den litt, legger hun til.

Hun hater å fryse, så på vinteren, med minus 20 grader, har hun ofte to soveposer og dyne oppå der igjen.

– Til nybegynnere vil jeg anbefale både dyne, pute og sovepose. Å fryse er det verste som finnes, og det er veldig kjedelig å måtte gå inn, sier hun.

3. Dette trenger du

Moa våkner til fin utsikt fra hengekøya. Dette bildet er fra da NRK besøkte henne i 2018. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Beskyttelse mot regnet er selvfølgelig også viktig.

– Sjekk værmeldingen før du drar. Hvis det ikke er 100 prosent sikkert at været holder seg fint, så ta med tarp (tak til hengekøyer). Den veier lite og et lett å ha i sekken, oppfordrer Moa Jaavall.

Og det er lov å improvisere.

– Har du en presenning kan den fint funke som tak for regnet, men skal du sove masse ute er det best med en tarp som ikke bråker i vinden, er lett å henge opp og veier lite i sekken, forklarer Hege Schultz Heireng.

Om vinteren, når det ikke er noen insekter, trenger du ikke myggnetting, men det er ikke det første du må skaffe deg nå heller.

– Hele kroppen ligger inni soveposen. Så det er egentlig bare ansiktet du må beskytte legger hun til.

De første 20 turene deres brukte tursøster Stine nettingen fra barnevogna tredd over en caps.

– Det gikk helt fint, legger hun til

Før første utendørsnatt bør du starte i boden.

– De fleste har en del utstyr hjemme, i boden, på loftet eller i garasjen. Se hva du har før du skaffer deg noe nytt, oppfordrer hun.

Det du må ha er hengekøye og opphengstau, og det som holder deg varm og tørr.

– Har du ingenting, er det lurt å låne av noen de første gangene. Da vet du hva du skal kjøpe. Det er stor forskjell på hvor varm sovepose du trenger og hvilken hengekøye som passer best for deg, forklarer hun.

Når du vet hva du vil ha, så sjekk gjerne bruktutstyr på Finn eller andre nettsteder før butikken.

4. Slik bruker du naturen

Birgit Skarstein tok noen netter i marka da koronakrisen kom. Foto: Privat

Det er sporløs ferdsel som gjelder, og det betyr at alle har en plikt til å ta med søpla hjem.

– Det er veldig trist å gå tur i skogen og finne brukt dopapir eller matemballasje. En fin huskeregel er at du skal ikke ta med annet enn bilder og ikke legge igjen annet enn fotspor, skisserer Schultz Heireng.

Hvis du får oppleve dyreliv i naturen nå, er du kjempeheldig.

– Da bør du bare nyte øyeblikket og holde avstand. Tenk at du er på besøk hos dem. I naturen er det de som bor og du må ta hensyn til dem, understreker hun.

– Gjør det enkelt for deg selv ved å kutte opp det du skal bruke hjemme og ta det med i en boks. Da blir det også mindre søppel å bære med seg hjem, sier Birgit Skarstein. Foto: Privat

– Vi låner jo bare naturen, både fra dem som kommer etter oss, og fra naturen selv. Alt du tar med inn må du ta med tilbake. Derfor må du prioritere hva du tar med, råder Birgit Skarstein.

Hun synes det er best å sove ute når det er for kaldt for insektene.

– Det som er så digg med å sove ute tidlig på våren er at du kan sitte på bakken uten å merke maur. Det blir så klar og luft som er frisk å puste inn. Jeg elsker å sove godt inne i dunjakka og bli kald på nesa, forteller hun.