No startar pollensesongen – Emma må velje mellom å vere trøytt eller tett

– Eg klør i auga og er tett i nasa og sår i halsen, fortel Emma Medina Welle.

Ho har allereie byrja å kjenne årets pollensesong på kroppen.

– Eg tek nokre tablettar no som eg blir veldig trøtt av, så det er anten å gå rundt å vere trøtt heile dagen eller å vere tett, fortel ho.

Ho er i selskap med fleire. Dei siste ti åra har det vorte fleire og fleire med pollenallergi.

– Allergiske har ei lang tid i vente

– No er det over ein million nordmenn som hentar ut reseptbelagde allergimedisinar kvart år, seier Anna Bistrup, seniorrådgjevar i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Allereie no startar dei si daglege nasjonale pollenvarsling. Sesongen er nemleg like rundt hjørnet.

– Dei som er allergiske har ei lang tid i vente, seier Bistrup.

MANGE HAR POLLENALLERGI: Over ein million nordmenn hentar ut reseptbelagde allergimedisingar kvart år, ifølgje Norges Astma- og Allgergiforbund. Foto: Berit Sannerud

Ho legg til at modninga – «særleg i Vestland og Møre og Romsdal» – har kome så langt at pollenspreiinga vil starte i løpet av «svært kort tid».

Det er normalt at pollensesongen startar i vest og deretter spreier seg til Sørlandet og Midt-Norge. Or og hassel er dei artane som er fyrst ute. Mange andre stader i landet vil pollenvarslinga vere blank ei stund til, då sesongen ikkje har starta for desse områda.

Fakta om pollenallergi Ekspandér faktaboks ♦ Meir enn 40 prosent av befolkninga får allergiske reaksjonar ein eller fleire gonger i livet. For dei fleste dreier det seg om milde symptom. Meir alvorlege allergiplager er det for 10 - 20 prosent. ♦ Symptoma varierer alt etter årsaka til reaksjonen og kva for del av kroppen som er involvert. ♦ Pollenallergi gir i første rekkje plager frå nese og auge, men det kan også vere symptom som hovudpine, eller at du er slapp, trøtt og har nedsett konsentrasjonsevne. ♦ Mange pollenallergikarar kan oppleve at dei får ubehag i munn og svelg når dei et rå frukt og grønnsaker, særleg i pollensesongen. Årsaka er at dei allergiframkallande stoffa i pollen liknar på protein i maten. ♦ Det kan vere mogleg å førebygge allergi viss barnet får brystmjølk dei første fire til seks månadene. Gravide bør ikkje røyke, og barn må ikkje bli utsatt for tobakksrøyk. Og du bør tilstrebe eit best mogleg inneklima. ♦ Pollentypen med størst betydning ved allergi kjem frå tresortane or, hassel og bjørk. I tillegg har vi pollen frå Salix (pil, selje og vier) og pollen frå burot og grasartar. Muggsoppsporer kan også gje liknande plager. ♦ Nærare 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaga at det går utover livskvaliteten. Då er det viktig å få stilt rett og tidleg diagnose. ♦ Ubehandla pollenallergi kan lettare utvikle seg til astma. Kjelde: Astma- og Allergiforbundet

– Ta allergimedisin kvar dag

– Pollenallergi er ein folkesjukdom og det er uhorvelege mengder med folk som plagast med det frå mars og ut august, seier overlege Einar Solheim ved øyre-, nase- halsavdelinga på Førde sentralsjukehus.

Teoriane om kvifor fleire får pollen er mange. Om du har nære familiemedlemmar med allergi, er sjansen større for at også du får det.

I tillegg finst det ein teori om at vi i dag blir utsette for færre bakteriar enn tidlegare og at dette kan ha samanheng med utvikling av allergi.

– Det viktigaste for å unngå symptom er å unngå det du er allergisk mot, seier Solheim.

Han legg til:

– Mitt beste råd er å ta allergimedisin kvar dag i den sesongen du er allergisk, og ikkje jukse.

TA MEDISIN KVAR DAG: Overlege Einar Solheim ved Førde sentralsjukehus rår allergikarar til å ta medisinen sin kvar dag i pollensesongen. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim

– Heilt gale av å leike i graset

Emma Medina Welle slit med å behandle plagene ho har på grunn av allergi.

– Der er ein del tablettar eg kan ta, men eg har fått biverknad frå alle.

For å bli minst mogleg plaga kan ho ikkje sove med ope vindauge, ho må dusje kvar kveld før ho legg seg og kan ikkje henge opp klesvasken ute.

I tillegg må ho halde seg mest mogeleg innandørs.

– Det verste er å ha ungar og ikkje kunne vere ute og leike med dei i graset og gå i skogen, då blir det heilt gale, seier ho.