No skal snøen lave ned – ber folk sjekke vêr- og føremeldinga

Måndag er det sendt ut gult farevarsel om snø fleire stader i landet.

Årsaka er eit lågtrykk, som har lege mellom Island og Storbritannia, kjem inn og treffer vestkysten av Noreg.

Det gule farevarselet gjeld for Sogn og Fjordane, Hordaland og Sunnmøre frå måndag ettermiddag til tysdag. Desse stadene er det varsla om ein stad mellom 5 til 20 centimeter snø.

– Det er lokale variasjonar når det kjem til mengde, seier statsmeteorolog Iselin Skjervagen.

Ein bit av lågtrykket treffer også området Oslo, Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud.

– Der er det også ute eit snøvarsel, seier Skjervagen.

Kan bli snø i Bergen

I Bergen viste gradestokken 6,2 minusgrader måndag morgon, men det er venta at temperaturane aukar mot kvelden.

Farevarselet for Hordaland fortel at det kan kome mellom 5 til 15 centimeter snø. Også i Bergen sentrum er det ein viss sjanse for at nedbøren kan kome i kvit form, fortel meteorologen.

Ho oppmodar bilistar om å vere ekstra observante.

– Det kan bli vanskelege køyreforhold, seier Reuder.

Sender ut farevarsel for Lofoten

I Nordland er det meldt om snøkaos etter at det har lava ned siste døgnet.

Snøfallet førte mellom anna til forseinkingar i trafikken.

– Vi har ganske store forseinkingar langs alle rutene i Bodø. Brøytemannskapa rekker ikkje å rydde traseane mellom kvart snøfall, da får vi litt problem, fortalde driftsdirektør Fredrik Moe i Nordlandsbuss til NRK.

For Lofoten er det no sendt ut gult farevarsel for snø i perioden måndag til onsdag.

– Det kan komme 20–40 cm i løpet av 24 timar, melder meteorologane.

SKAL KOME SNØ: Det er sendt ut gult farevarsel om snø fleire stader i landet. Her frå eit snøfall i Nittedal tidlegare i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Åtvarar om snø og vind på fjellet

– Viss folk enno ikkje har skifta til vinterdekk, bør dei ikkje legge ut på køyretur, seier trafikkoperatør Brynjar Robertson i Statens vegvesen.

På Twitter åtvarar Vegvesenet om snø i kombinasjon med vindkast på mellom 15 til 20 m/s på enkelte fjellovergangar.

– Entreprenørane er klar over dette og vil sette inn tiltak. Men brøytemannskapa kan ikkje vere overalt samtidig. Dei mest trafikkerte vegane blir brøyta først, fortel Robertson.

Vegvesenet ber folk følge med på vêrmeldingane og oppdateringar frå Vegtrafikksentralen.

Også i Hordaland kan det kome til å blåse friskt og det er sendt ut gult farevarsel om vindkast. Måndag kveld er det venta det lokalt kraftige vindkast på 27–33 m/s. Den verste vinden er venta i ytre strøk. Vinden skal minke tysdag føremiddag.