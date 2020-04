Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Me rår til at norske turistar og besøkjande først og fremst nyttar seg av hotell og campingplassar som overnattingsalternativ. Der har ein garanti for at smitteverntiltak er gjennomført.

Det seier næringspolitisk talsperson i NHO reiseliv, Ole Michael Bjørndalen, til NRK.

Han meiner at dersom mange vel å bruke til dømes utleigetenesta Airbnb i sommar framfor andre overnattingsmåtar, så kan det få smittekonsekvensar.

– I Airbnb er det heller ikkje alltid profesjonelle vaskarar som gjennomfører smitteverntiltak, så eg vil absolutt anbefale at ein først og fremst brukar hotell i den situasjonen me er i no, seier Bjørndalen.

– Vi er gode på reinhald

Men sambuarparet Kiki Bang og Remi Lunde Solbakken på Hafslo meiner at tilrådingane frå NHO Reiseliv i beste fall berre er tull.

– Me har halde på med Airbnb i fire år, vi har fått 750 tilbakemeldingar der 95 prosent gir oss fem stjerner. Så me er «superhost», og reinhald er noko av det me er best på, seier Solbakken.

At det skal vere mindre trygt å bu hos dei, slik NHO påstår, er han ikkje med på.

– Me kjem ikkje akkurat til å ligge på latsida no i denne koronatida. Då gjer me heller ein innsats for at det skal bli enda betre. Eg trur dei kan få like godt service og reinhald her som på eit hotell.

– Ikkje ein reell frykt

Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges handelshøyskole i Bergen har heller ikkje sans for NHO sine åtvaringar.

– Det er ein frykt som ikkje er reell, seier han, og kallar det «ei form for smålegheit» å ikkje forstå behovet til dei som vil velje billege alternativ.

Han er ein av landets fremste ekspertar på den nye delingsøkonomien, som Airbnb er ein del av.

Professoren meiner det ikkje er grunn til å tru at det er mindre trygt å bu privat enn å bu på hotell.

– Airbnb har vore opptekne av at det skal vere trygt for kunden. Det er krav til tryggleik, og det er ikkje noko usikkert rundt dette.

TAPAR STORT: Reiselivsnæringa er i kneståande etter at koronakrisa råka. No vonar Airbnb-vert Remi Lunde Solbakken at norske turistar vel å bruke sitt eige land i sommar. Foto: Ola Weel Skram / NRK

Tapar mykje pengar

På Hafslo gjestehus skulle Remi Lunde Solbakken og sambuaren ha husa gjester frå heile verda gjennom utleigetenesta Airbnb.

Nett no er det tomt, og inntektstapet er stort.

– Me håpar nordmenn vil vere flinke å bruke oss i sommar, sjølv om det truleg ikkje vil kompensere bortfallet frå internasjonale gjester, seier Solbakken.