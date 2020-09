Mandag starter rettssaken mot en 29 år gammel fotballdommer fra Bergen som er tiltalt for å ha utnyttet og misbrukt 27 mindreårige gutter.

Flere av ofrene skal han ha kommet i kontakt med gjennom sitt dommerverv. Blant guttene skal det være en rekke fotballspillere og dommere.

Mannen har dømt både fotball og annen idrett over hele landet, og skal også ha holdt kurs for og fulgt opp unge dommere.

– Visste ingenting før etter pågripelse

Den tiltalte 29-åringen ble pågrepet 8. juli 2019 og senere varetektsfengslet.

Men allerede sommeren 2018 mottok NFF et bekymringsvarsel knyttet til dommerens adferd. Varselet kom til Hordaland fotballkrets.

Men dommerens egen klubb ble aldri varslet. De reagerer sterkt på at de ikke hørte noe fra fotballkretsen i 2018.

– Jeg visste ingenting om dette før politiet kalte meg inn til avhør noen uker etter at vedkommende ble pågrepet i juli 2019, sier styreleder i klubben.

NRK har valgt å ikke identifisere klubben av hensyn til de involverte i saken.

Både styreleder og resten av klubben reagerte med sjokk da de fikk vite hva 29-åringen var anklaget for.

Fotballdommeren har vært i klubben lenge og hadde stor tillit. Han beskrives som en ildsjel og «ja-mann» som var særdeles engasjert.

VARSLET: I 2018 ble et varsel levert til NFF her på Idrettens Hus i Bergen. Varselet burde ført til konsekvenser, mener dommerens klubb. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Mener NFF burde stoppet dommeren

Fotballkretsen skal ha hatt totalt tre bekymringssamtaler med dommeren etter å ha mottatt flere varsler om upassende oppførsel.

Etter den siste samtalen gikk NFF til anmeldelse, som førte til at 29-åringen ble pågrepet.

Styrelederen fortviler over at 29-åringen ikke ble stoppet på et tidligere tidspunkt.

– I ettertid kom det fram at fotballkretsen var blitt varslet allerede i 2018. Det reagerer vi veldig på. Varselet var av en slik art at de burde gjort noe for å stoppe ham, sier styrelederen.

– Klubben vår er en barneidrettsklubb. Vi fikk ikke så mye som et lite signal om at vi måtte passe litt ekstra på, og dette fikk pågå i ytterligere ett år. Jeg syns det er skremmende, sier styrelederen i klubben.

ANMELDTE: Politiadvokat Christine Møen Wisløff og etterforskningsleder Andreas Lervik i Vest politidistrikt informerte om saken på en pressekonferanse på politihuset i Bergen 15. august i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB

NFF: – Ikke naturlig å gå til politiet i 2018

Daglig leder i NFF Hordaland, også kjent som Hordaland fotballkrets, Knut Berge, har tidligere fortalt at mannen hadde levert plettfri politiattest.

Han mener kretsen ikke kan lastes for at politiet ikke ble koplet inn tidligere.

– De forholdene vi ble kjent med av første varsler i 2018 var ikke av en slik karakter at vi fant det naturlig å gå til politiet. Det opplevde vi heller ikke at varsleren gjorde. Den nå tiltalte dommeren ble likevel kalt inn på teppet og fikk meget tydelig tilbakemelding fra kretsen. Nye og andre forhold som vi ble kjent med i juni 2019, gjorde derimot at vi umiddelbart gikk til politiet, sier Berge i en skriftlig uttalelse til NRK.

– Etter det vi kjenner til, er ikke forholdene i varselet vi mottok i 2018 en del av tiltalen mot dommeren. Det er imidlertid forholdene som vi ble gjort kjent med i 2019 og som initierte at vi umiddelbart gikk til politiet, sier Berge videre.

På spørsmål om hvorfor klubben 29-åringen var medlem i ikke fikk vite noe i 2018, svarer han slik:

– Hvem vi burde informere, var selvsagt vurdert. Men med bakgrunn i de opplysningene vi mottok i august 2018, konkluderte vi med at det da ikke var grunnlag for eller riktig å involvere flere. Men vi har respekt for at klubben mener vi skulle håndtert det annerledes.

I RETTEN: Denne uken skal fotballdommeren på tiltalebenken i Bergen tingrett og svare for anklagene. Der kommer han til å innrømme mye av det han er tiltalt for. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Erkjenner straffskyld for overgrep

Aktor i saken, politiadvokat Christine Møen Wisløff, ønsker ikke å kommentere måten fotballkretsen håndterte saken på.

29-åringen har sittet i varetekt siden pågripelsen på grunn av at politiet og retten mener det er gjentakelsesfare.

I avhør skal han ha erkjent straffskyld for åtte av de tolv postene i tiltalen.

Ifølge aktor Wisløff bestrider mannen tre av punktene og sier han ikke husker noe om et fjerde. Politiet har også henlagt flere forhold på grunn av bevisets stilling eller at sakene er foreldet.

– Tiltalte har samarbeidet godt med politiet, og derfor kan vi la saken gå over bare én uke og uten vitneførsel, sier Wisløff.

Forsvarer: – Vil gjøre opp for seg

Bergensmannen har ifølge sin forsvarer lagt kortene på bordet. Han skal i tillegg ha erkjent erstatningsansvar, dersom tingretten skulle bestemme at ofrene har krav på det.

– Han er opptatt av å gjøre opp for seg og skulle ønske disse handlingene var ugjort, sier fotballdommerens forsvarer, advokat Bertil Christian Hast Rønnestad.