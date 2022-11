Personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1).

Det skriver FHI i en pressemelding.

13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber.

– Antall personer innlagt på sykehus er høyt

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.

Samtlige ble smittet i november.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

– Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i 8 fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier Lange, og legger til:

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilden. Vi følger situasjonen nøye.