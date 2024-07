Varmt eller kaldt?

Ved oppvarming til temperaturer over 70 grader i flere minutter blir de aller fleste bakterier drept, så det viktigste du kan gjøre for å unngå matforgiftning er å sørge for at maten blir tilstrekkelig varmebehandlet.

Huskeregel nummer én: Hold varm mat varm og kald mat kald. Oppbevar mat så kort tid som mulig utenfor kjøleskap eller kjølebag.