Teklbrhan jobber med siste kunde for dagen.

Lula Okbay vil for første gang la krøllene slippe fri. Slitte tupper skal klippes og hun skal få stylingtips.

– Når håret vårt blir fremstilt som noe vanskelig, får jeg mer lyst til å vise at det er fint, sier Teklbrhan.

Hun er en av få frisører i Bergen som jobber med afrohår. Teklbrhan jobber hos Adam og Eva på Galleriet, et kjøpesenter midt i Bergen sentrum.

Teklbrhan tror kvinner og unge jenter får bede selvtillit av å kunne gå til en frisør og få behandlingen som trengs.

– Jeg fikk med meg at mange kvinner med afrohår ikke hadde frisører de kunne gå til. Da tenkte jeg ville ta den jobben, sier frisøren.

AFROHÅR: Krøllete og teksturert hår krever en annen teknikk når det gjelder klipping og styling. Foto: Tsion Bruk / NRK

Direktoratet tok grep

De siste årene har manglende på kunnskap om afrohår i Norge kommet på dagsordenen.

Debatten tok for alvor av da en NRK-journalist delte ærlig om hvordan hun har kjempet mot krøllene sine hele livet.

Artisten Mira Craig er en mange som har engasjert seg i debatten. I TV-serien Krøll er det også flere som har snakket om behovet for flere frisører som kan jobbe med ulike teksturer.

Nå har også utdanningsdirektoratet tatt grep.

I læreplanen står det nå at elever skal kunne behandle ulike hårtyper.

Fra kommende høst skal lærlinger kunne behandle hår med ulik teksturering.

– Når håret vårt blir fremstilt som noe vanskelig får jeg mer lyst til å vise at det er fint. Foto: Tsion Bruk / NRK

En bransje i endring

Endringen skjer også i bransjen, ifølge organisasjonen Norske frisør- og velværebedrifter.

Flere har fått øynene opp for et marked for krøller.

De siste årene har det kommet flere kurstilbud til frisører, ifølge Birgitte Haugland, som har ansvar for kompetanse og utdanning i Vestland.

Krølleløftet er en av aktørene som tilbyr kurs. I høst holdt de for første gang kurs for videregående skoler.

– Vi ønsket å se en endring og så ingen som aktivt tok grep og satte standard for bransjen, sier Lalla Coulibay.

Hun er en av grunnleggerne for initiativet bak nettstedet Krølltopp.no.

FORNØYD KUNDE: Lula Okbay er storfornøyd og kunne ikke vente med å vise fram resultatene. Foto: Tsion Bruk / NRK

Hun mener at det nå er enda flere som ser at det er en bransje som har muligheter for vekst, også økonomisk.

– Jeg tror mange nå forstår at dette handler om fremtiden til dette faget, sier hun.

Fornøyd sjef

– Adam og Eva-gruppen har en lang historie med ulike kunder og medarbeidere, sier Trine Lekven Nisen.

Hun er eieren av frisørsalongen Teklbrhan jobber i, og har selv opplevelser som gjør at hun er opptatt av mangfold.

Trine Lekven Nilsen driver tre frisørsalonger i Bergen. Hun er opptatt av at det skal være tilbud for alle. Foto: Tsion Bruk / NRK

– Jeg har tidligere bodd i Vest-Afrika. Der opplevde jeg at de i den byen jeg bodde i ikke kunne klippe håret mitt, sier hun.

Store planer

Teklbrhan jobber for meste med personer som har teksturert hår.

I fremtiden ønsker hun å bidra til at så mange som mulig kan jobbe med ulike hårtyper.

– Jeg håper at vi etter hvert kan tilby kurs til alle som ønsker det.

Auriane får seg en overraskelse. Verden er i endring. Det som før var en kamp mot krøllene har blitt en kamp for krøllene. – Dig it? Alright! Du trenger javascript for å se video. Auriane får seg en overraskelse. Verden er i endring. Det som før var en kamp mot krøllene har blitt en kamp for krøllene. – Dig it? Alright!