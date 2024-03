Mulig knivstikking på Fana

Politiet ble varslet klokken 15.42 om en mann i 30-årene som hadde møtt på Fana legevakt med skader i halsregionen, mulig som følge av kniv. Det melder Vest politidistrikt.

Han hadde selv oppsøkt legevakten, og er nå tatt med av ambulanse til Haukeland sykehus.

– Vi har flere patruljer som jobber med saken. Disse vil oppsøke ulike adresser for å komme i kontakt med omgangskretsen til mannen. Det for å muligens bringe flere opplysninger inn i saken som kan hjelpe oss videre, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Politiet melder at de ikke har grunnlag til å tro at det er en fare for allmennheten.