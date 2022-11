Moderne bilar «toler ikkje» ferjeturane på Vestlandet – her går alarmen i eitt sett

Me har stilt dette spørsmålet til representantar for dei som sel flest bilar i Noreg.

1. Vert alle bilmodellar levert med alarm

2. Vil desse alarmane bli utløyst på ferjer?

3. Er det lett å skru av, eller må folk inn i instruksjonsboka for å skjønna dette?

4. Kvifor trur de at folk ikkje klarar å skru av alarmen?

5. Kan bilforhandlarane bli flinkare til å visa kundar, spesielt på Vestlandet, korleis dei skal skru av alarmen?

Lars Joakim Hansen, kommunikasjonssjef Møller bil (VW, Skoda og Audi):

1. Ja, mange av våre modellar har alarm som skal redusera moglegheiten for hærverk og tjuveri. Typisk døme er at bilen rører på seg når han er låst, eller at det rørsle inne i kupeen når bilen ikkje er i bruk.

2. Me har nokre gongar høyrt at alarmen kan slå ut når sjøen er uroleg. Difor er det også mogleg å skru av alarmsystema når ein står i ro på ferja.

3. Ja, dette kan ein enkelt gjera. Det er ulike måtar å gjera det på, avhengig av modell. På våre elektriske ID-modellar gjer ein dette via touch-skjermen i bilen. På andre modellar med alarm vil det vera ein brytar eller knapp på førarsida av bilen som kan deaktivera alarmen.

4. Det er sikkert fort gjort å gløyma i ein travel kvardag, eller at mange faktisk ikkje tenkjer over at alarmen kan slå ut.

5. Våre kundar skal få ein god gjennomgang av bilen sin programvare når dei hentar han frå forhandlar. Om alle forhandlarar snakkar om denne funksjonen, har eg ikkje detaljert oversikt over. Eg trur alle, både forhandlarar og ferjemannskap, kan verta flinkare til å minna bilistar om at alarmen kan gå av på ferja, og at det kan vera lurt å skru han av.

Erik Trosby, kommunikasjonssjef Volvo Cars:

1. Ja, alle nye modellar frå Volvo kjem med alarm som standard.

2. Det er mogleg å setja alarmen på redusert alarmnivå før ein køyrer ombord i ei ferje. Dette koplar ut sensorane som registrerer rørsle, og alarmen vil ikkje gå av. Dersom ein ikkje gjer dette, kan alarmen starta.

3. Funksjonen for redusert alarmnivå er enkelt tilgjengeleg i bilens midtdisplay. Om ein ikkje veit om dette, kan ein lesa i instruksjonsboka.

4. Det vert berre spekulasjonar, men det kan vera at det er få som veit at dette er mogleg å gjera. På Volvoar er det enkelt å skru av.

5. Får erfaring er at Volvo-forhandlarar har god kunnskap om funksjonaliteten i våre bilar og at dei er flinke til å visa kundane.

Øyvind Knudsen, produkt og PR-manager Hyundai Motor Norway:

1. Ja, alarm er standardutstyr

2. Me er ikkje kjent med at dette er ei problemstilling. Det er ikkje rapportert kundeklagar på dette.

3. Nei, ein kan ikkje deaktivera bilalarmen, og det er ikkje meininga at ein skal gjera dette. Nokre av våre bilar har baksetevarsling, for å hindra at ein gløymer dyr eller barn i bilen. Nokre modellar har ultrasonisk sensor som kan bli utløyst ved bevegelse, og i teorien kan kombinasjonen store bølgjer og lause gjenstandar kunne starta ein alarm. Men dette systemet kan ein enkelt deaktivera.

(Visar også til svar 3 på svar spørsmål 4 og 5)

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Noreg:

1. Ja. Dette vart standard på BMW-ar produsert frå sommaren 2016 for den norske marknaden. Det er også enkelte ulike funksjonar på alarmane, uavhengig av bilmodell og årsmodell.

2. Både ja og nei.

Ja, om eigar ikkje har deaktivert bevegelsessensorane. Då vil vibrasjonar og bevegelsar frå ferja kunne løysa ut alarmen.

Nei, om denne sensoren er deaktivert.

3. Det er enkelt å deaktivera denne funksjonen. Avhengig av bilmodell/utstyrsnivå gjer ein dette ved å:

Trykk to gonger låseknappen på nøkkelen (innanfor 10 sekund) – i staden for eitt trykk. (Ein får få lyssignal i alarmlampen som sit på den innvendige spegelen)

Ein kan deaktivera alarmen i bilens infotainment-system. Om ein er kopla opp mot ein smarttelefon, får ein varsel om alarmen går av.

4. Det handlar nok først og fremst om gammal vane, eller uvane.

5. Me skal syta for ein god og informativ overlevering av nye og brukte bilar, men det er jo ikkje alltid sånn at folk handlar bil hos forhandlar, t.d privatkjøp. Eg vil alltid oppmoda folk om å lesa instruksjonsboka.

Anne Sønsteby, informasjonsdirektør Ford Motor Noreg:

1. Type alarmsystem er heilt avhengig av modellvariant og utstyrsnivå. Nokre av våre bilar har skalsikringsalarm, medan andre har både skalsikring, bevegelsessensorar og tiltsensor. Tiltsensoren sin funksjon er lagd for å varsla når bilen står i ein unaturleg vinkel, som dekktjuveri ved bruk av jekk, eller at bilen vert taua.

2. Eit alarmsystem med tiltsensor kan potensielt trigga alarm på ferje. Dette skuldast at bilen ikkje står i vater når sjøen er uroleg.

3. Du kan skru av sensoren i bilen sin eigen meny. På vår elbil Mustang Mach-E kan du også be bilen spørja deg om å skru av alarmen etter kvar køyresyklus.

4. Våre forhandlarar brukar generelt veldig god tid på å overlevera ny bil til kundane. Nye bilar er svært avanserte med heilt nye teknologiar, og det er mykje å setja seg inn. Alarmsystemet er ein av svært mange teknologiar som me går igjennom med kundane, og det er veldig mykje kundar bør læra om sin nye bil.

(Også svar på spørsmål 5)

Tesla har ikkje lenger eigen pressetalsperson i Noreg. Dei er det mest selde bilmerket så langt i år.