Millionpris til Universitetet i Bergen

Et emne i geobiologi ved Universitetet i Bergen har fått tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2023. Studieemnet fikk prisen for sitt arbeid med studentaktiv læring og nytenking rundt vurdering av studentene. Prisen er på 1 million kroner.

– Å få oppmerksomhet for at vi legger ekstra arbeid i utdanningen, er veldig viktig. Kanskje vil enda flere se at undervisning ikke bare er en plikt som tar tid bort fra forskning, men har stor faglig betydning for både fag og studenter, sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal i en pressemelding.