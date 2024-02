Melding om brann var utbrent steikepanne

Brannvesenet rykte ut til ei adresse i Skotabergvegen på Leirvik etter at det kom melding om mykje røyk. Brannvesenet observerte røyk frå utsida, men brukte litt tid på å koma seg inn. Vel inne viste det seg at det hadde brunne godt i ei steikepanne. Det er no lufta godt ut og bebuarane har fått flytta inn att, melder politiet.