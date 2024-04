Mann varetektsfengslet i fire uker for drapsforsøk

Politiet fikk mandag medhold i sin påstand om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, inkludert to uker på isolat, for mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk på en jevnaldrende.

– Politiet fikk fullt medhold i påstand om varetektsfengsling og vilkårene for det, sier jourhavende Lene Christiansen til NRK.

Den siktede ble pågrepet lørdag, i forbindelse med at en jevnaldrende mann oppsøkte Fana legevakt dagen før.

Mannen skal ha hatt blødninger fra halsregionen og ble innlagt ved Haukeland sykehus.

Politiet har omtalt skadene som omfattende, men ikke livstruende, og siktet først mannen i 30-årene for grov kroppsskade. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde drapsforsøk.

Mannens forsvarer, Kim Villanger, sier mannen ikke erkjenner straffskyld. Den siktede ba om å bli begjært løslatt.