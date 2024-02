Mann til fyllearresten etter slagsmål i Bergen

Sent tirsdag kveld rykket politiet ut etter melding om et slagsmål mellom to personer på Engen i Bergen.

De to involverte er uskadd. En 18 år gammel mann havnet i fyllearresten som følge av slagsmålet.

– Han var nå en god kranglefant. Han var forsøkt bortvist, men klarte ikke å forlate stedet, og yppet til bråk, sier operasjonsleder i politiet, Knut Dahl-Michelsen.