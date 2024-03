Mann slo til vektere ved skitrekk i Kvam

Onsdag kveld rykket politiet ut til et telt på parkeringsplassen nedenfor skitrekket i Furedalen i Kvam, etter at en mann skal ha slått til to vektere. Ingen av dem skal ha blitt skadd.

Mannen hadde forlatt stedet før politipatruljen kom fram. Like etterpå, var det en ny mann på stedet som lagde problemer.

– Han spyttet på en vekter, var truende og slo i en bil, skriver politiet på X. Politiet har nå fått kontroll på vedkommende.