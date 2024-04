Mann i Bergen dømt til seks års fengsel for overgrep mot sine døtre

Hordaland tingrett har dømt en mann til seks års fengsel for overgrep mot to egne døtre, samt besittelse av overgrepsmateriale.

Han dømmes også til å betale erstatning på henholdsvis 250.000 og 90.000 kroner til døtrene.

Det melder BT.

Overgrepene skal ha pågått i flere år, og startet da begge døtrene var under ti år gamle.

Mannen er også dømt for å ha filmet den ene datteren uten at hun var klar over det, da hun var i dusjen.

Retten beskriver mannens handlinger som krenkende misbruk, og finner det straffeskjerpende at det skjedde i hjemmet - et sted hvor barn skal kunne føle seg trygg.

Politiet ble først kjent med saken i 2020, men mannen skal så ha flyktet til Israel. Etter en omfattende utleveringsprosess fra Israel, ble mannen returnert til Norge og dømt i Hordaland tingrett.

Mannen har anket dommen.