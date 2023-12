Mann i 20-årene siktet etter Nav-svindel

En mann i 20-årene er siktet for grovt bedrageri etter Nav-svindel. Det skriver VG.

Mannen skal ikke tidligere være straffedømt, og ifølge politiet befinner han seg trolig i utlandet.

Det var tirsdag denne uken at Nav oppdaget at mange brukere ikke har fått utbetalingene sine fordi kontonumrene deres hadde blitt endret. De tror rundt 40 Nav-brukere har blitt svindlet og at rundt en millioner kroner er på avveier.