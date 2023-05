Mann dømt til fengsel etter to tilfelle av ruspåverka køyring

Ein mann i 20-åra er dømt i Hordaland tingrett til fengsel i 30 dagar etter å ha blitt stoppa ruspåverka i bil ved to ulike høve, melder Fanaposten. Begge tilfella skjedde i 2022. Den siste turen køyrde mannen frå Bergen sentrum til Flesland. Han skal ha blitt stoppa fordi fleire andre sjåførar reagerte på vinglete køyring. I tillegg til ruspåverka køyring blei mannen også dømt for å ha brukt og hatt narkotika. Han må også betale ei bot på over 60.000 kroner og klare seg utan førarkort i tre år.