Mann dømt til fengsel etter å ha kjørt med 2 i promille

En mann i 50-årene fra Stord er dømt til 27 dagers fengsel og en bot på 112 000 kroner, etter at han kjørte i ruspåvirket tilstand. Det skriver avisen Sunnhordland.

Under en kjøretur i februar i år, ble mannen stanset av en politipatrulje. Da skal han ha blåst til en verdi som tilsvarer 2 i promille.

I tillegg til fengsel og bot, mister han retten til å kjøre i en periode på to og et halvt år. Han må òg ta førerprøven på nytt for å kunne kjøre igjen.

Mannen møtte nylig i Haugaland og Sunnhordland tingrett, der han tilstod forholdet uten forbehold.

Ifølge avisen, legger retten vekt på den høye promillen og at mannen kjørte på en trafikkert hovedvei. Han får noe reduksjon i straffen på grunn av tilståelsen.