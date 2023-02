Mann (35) dømt til tvungent psykisk helsevern etter Vestkanten-drapet

Politiet rykket ut med store ressurser til en alvorlig voldsepisode på Vestkanten Storsenter fredag 4. mars i fjor.

I forkant hadde en mann fulgt etter faren og konen hans rundt på kjøpesenteret. Da han møtte på dem i parkeringsanlegget, knivstakk han faren i halsen, hodet og kroppen.

Faren døde etter kort tid.

Da rettssaken mot sønnen startet i Hordaland tingrett, erkjente han straffskyld for drapet.

Nå er han dømt til tvungent psykisk helsevern, opplyser forsvarerens hans, Marius Wesenberg til NRK.

– Nødvendig med strengere regime

– Dette er ikke noen overraskelse. Dommen er i tråd med det vi ba om. Jeg har ikke fått diskutert dommen med ham, men regner med at han er lettet over å være ferdig med saken, sier han.

Mannen er også funnet skyldig i kroppsskade og knivbruk mot stemoren, noe han ikke erkjente straffskyld for i retten.

Han er videre dømt til å betale oppreisningserstatning til de etterlatte på til sammen 129.000 kroner.

Resultatet er også det samme som aktor, statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, ba om.

– Den store overskriften er at dette er nødvendig av hensyn til samfunnsvernet. Han har vært under tvang før, men det er nødvendig med et strammere regime rundt ham.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen mener at det er nødvendig med et strammere regime rundt mannen som er dømt for å ha drept faren sin på Vestkanten Storsenter. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern Ekspandér faktaboks Når noen blir dømt til tvungent psykisk helsevern får det psykiske helsevernet en plikt til å overta ansvaret for den domfelte.

Det er et vilkår at gjerningspersonen var utilregnelig på handlingstidspunktet, at det foreligger gjentakelsesfare og at reaksjonen må anses nødvendig for å verne samfunnet.

Retten eller påtalemyndigheten har ingen innvirkning på hvilken behandling som skal benyttes. De er kun involvert i spørsmål om etablering, opphør og forlengelse av reaksjonen. Kilde: Helsedirektoratet

Forsvarer: – Har ikke skyldevne

Under rettssaken kom det fram at mannen har diagnosen paranoid schizofreni. Mannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, mener at han ikke kan straffes.

– Diagnosen har sannsynligvis hatt en avgjørende betydning for at han begår dette drapet. Han kan ikke straffes, fordi han ikke har skyldevne, sier han.

Han har vært tvangsinnlagt flere ganger siden 2015. I tiden før drapet dro han til Tyrkia for å slippe tvangsbehandlingen. Samtidig kuttet han ut alle medisiner.

– Jeg la på meg mellom 40 og 50 kilo på noen måneder, selv om jeg var fysisk aktiv, sa mannen i retten.

Bare dager før drapet var han hos fastlegen sin på Voss, som ikke merket noen paranoide eller psykotiske symptomer.

Statsforvalteren har tidligere konkludert med at mannen ikke fikk forsvarlig helsehjelp i månedene før drapet.

Mannens forsvarer, advokat Marius Wesenberg, mener at klientens diagnose har hatt en avgjørende betydning for at han begikk drapet på faren. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Kalte vennen «horesønn»

Den direkte foranledningen til drapet er en uoverensstemmelse mellom far og sønn.

I retten fortalte den nå dømte mannen om en venn, en slags veileder, som han hadde hatt flere spirituelle opplevelser sammen med.

Faren skal ha vært bekymret for forholdet, og fryktet at vennen utnyttet ham. Under samtalen skal faren ha kalt vennen «horesønn».

Den nå dømte mannen fortalte at han ikke fungerte etter samtalen. Han visste ikke hvordan han kunne møte vennen etter at faren hadde sagt noe slikt.

Da bestemte han seg for å drepe faren. En tanke han innrømmet å ha tenkt flere ganger gjennom livet.

Mannen drepte faren i parkeringsanlegget på Vestkanten kjøpesenter. Han skal ha vært veldig syk i tiden før drapet. Foto: Benajmin Dyrdal / NRK

Tilfeldig at drapet skjedde på kjøpesenteret

Han kjøpte drapsvåpenet på Biltema på Voss, før han dro til Bergen. I forkant av drapet overnattet han i bilen på en åpen parkeringsplass ved farens leilighet.

Før drapet ringte han på ringeklokken til faren og konen tre ganger, men ingen svarte.

Det var grunnen til at han kjørte etter dem til kjøpesenteret.

Han avviste i retten at han ønsket at drapet skulle skje på et offentlig sted.