For ikke å bli belastet for bompenger, skal mannen ha dratt ned en fastmontert rullegardin ved hjelp av en fjernkontroll han hadde i bilen.

Samtidig skal han ha pakket inn brikken for automatisk registrering inn i aluminiumsfolie.

Mannen påvirket den automatiske betalingen i nesten to år fram til sommeren 2019, ifølge dommen fra Bergen tingrett, som nylig ble stadfestet i Gulating lagmannsrett.

– Det er oppfinnsomt. Det skal han ha, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt.

Ble «usynlig»

Forholdet ble oppdaget da politiet stoppet bilen under en rutinemessig fartskontroll, fordi den kjørte sakte og vinglete.

De oppdaget da at det var kommet inn et tips om at bilen ble «usynlig» ved bompasseringer, skriver Rett24 som omtalte dommen først.

Påtalemyndigheten la til grunn at mannen skyldte 1.098 kroner for passeringene.

Det er uklart hvilken sum mannen faktisk skylder. Over en periode på to år er det ikke registrert en eneste passering med autopassbrikken i bruk.

– Det er den summen vi har fått bevist, sier han.

– KJØPT TIL FOTOGRAFERING: 29-åringen hevder han kjøpte rullegardinen for å skjule bilnummeret ved fotografering under bilturer i utlandet. Foto: Politiet

Anken ble forkastet

Mannen er i Gulating lagmannsrett dømt til 21 dagers betinget fengsel, og en bot på 20.000 kroner.

Det er det samme som han ble idømt i Bergen tingrett.

– Det er den utspekulerte måten dette ble utført på, som gjorde at det tilsa en høyere straff. Å snylte på bompenger er en handling som til syvende og sist går utover fellesskapet, sier politiadvokat Emmerhoff.

VURDERER NY ANKE: Advokat Rolf Knudsen og hans klient vurderer å ta straffeutmålingen til Høyesterett. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Nekter straffskyld

29-åringen selv nekter fortsatt straffskyld, selv om skyldspørsmålet nå er endelig avgjort i retten.

Han påstår at anordningen ble kjøpt for å skjule bilens nummerskilt på bilder i sosiale medier fra bilturer i utlandet.

– Den ble ikke kjøpt for å unngå registrering i bomringen, sier hans forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

29-åringen og hans advokat vurderer nå å anke straffeutmålingen inn til Høyesterett. Knudsen og klienten mener rettspraksis tilsier at retten må dømme 29-åringen til enten betinget fengsel eller bot, ikke begge deler.

Bomselskapet: – Spesielt tilfelle

Saken huskes godt hos bompengeselskapet Ferde, som driver bomringen i Bergen.

– Dette fremstår som et helt spesielt tilfelle. Folk flest er redelige, og jeg kommer ikke på noen liknende forsøk på slippe å betale bompenger, sier kommunikasjonsansvarlig Marit Husa i Ferde.