– Har du allerede lagt om til sommerdekk? Da må du kanskje la bilen stå torsdag, skriver Meteorologene på X.

Det er nemlig sendt ut et gult farevarsel for snø, blant annet i den sørligste delen av landet, der det er ventet mellom 5 og 25 centimeter med snø.

Ifølge Ratajczak er det ventet mest snø i Rogaland, Agder og på Østlandet.

– Det er jo et ganske brått skifte, men det er typisk for april. Det kan skifte veldig brått fra sommerstemning til vinter igjen, så for de som ikke har skiftet dekk ville jeg nok ventet litt med det, sier vakthavende meteorolog Marek Ratajczak.

Fra sol til snø

1. april ble den varmeste dagen hittil i år flere steder i landet, blant annet på Vestlandet. Etne ble den store værvinneren mandag, med 15, 5 grader.

Flere tok også turen til Nygårdsparken i Bergen for å sole seg.

En mann solte seg i Nygårdsparken mandag. De neste dagene må nok flere hente fram dunjakken igjen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

– Det blir jo ikke så langvarig i denne omgangen. Det blir mildere til helgen igjen, så for de som blir lei seg nå er det kanskje en trøst at dette er litt forbigående, sier Ratajczak.

Selv om det blir mest snø sør i Norge, er det allerede onsdag ventet mye nedbør i vest.

– Det kommer til å komme snø på fjellene i Bergen blant annet. Men spørsmålet er om det blir sludd eller regn i byen, sier Ratajczak.

Venter kraftig snøfokk i nord

Nord i landet er det ventet kraftig snøfokk, og sendt ut et gult farevarsel om mulig polart lavtrykk.

Lavtrykket er ventet å treffe Troms og Vest-Finnmark natt til onsdag.

– Lokalt blir det kuling og kanskje helt opp i liten storm av skiftende retning. Sammen med snøbyger vil dette gi kraftig snøfokk, skriver Meteorologisk institutt.

Nord i landet er det ventet lavtrykk og kraftig snøfokk. Foto: Meteorologisk institutt

Meteorologene ber bilister være oppmerksomme om de skal ut å kjøre onsdag formiddag.