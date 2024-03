Leona tok et «utradisjonelt» valg: ​ – Jeg har alltid visst at jeg vil være ung mor

– Jeg har alltid visst at jeg vil være ung mor.

Det sier 21 år gamle Leona Jespersen.

I november 2023 ble hun mamma for første gang. Hun går mot en tydelig norsk trend:

I 2023 var snittalderen hos førstegangsmødre 30,3 år. Det viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette er en økning med 0,1 fra året før.

Alderen 30,3 år er den høyeste SSB har registert noensinne.

UMODERNE: Leona mener det er mer moderne å vente med å få barn. Foto: Hedda Westby / NRK

Velger «utradisjonelt»

Paret leier en leilighet i Bergen, de har ikke bil med barnesete til sønnen og Leona har ingen høyere utdanning. Hun lever på permisjonspenger og samboeren er for øyeblikket uten jobb. Likevel er det bare velstand hjemme hos den lille familien.

– Vi har ikke peiling på hva vi skal drive med, men vi finner ut av det på veien. Det finnes alltid en løsning. Nå lever vi akkurat sånn vi ønsker å leve, sier Jespersen og ser ned på den lille.

Biologiske fordeler

– Jeg har veldig lyst til å ha tid med barna mine, og at de skal ha tid med meg. Det er én av grunnene til at jeg ville ha barn som ung, smiler Jespersen.

UNG MAMMA: For to og en halv måned siden ble Leona mamma til en liten gutt. Foto: Hedda Westby

Leona ønsker å «gidde og være aktiv» under barnas oppvekst.

– Man har jo mer energi som ung. Jeg vil være sprek nok til å gå på ski, gå lange fjellturer, svømme og leke med barna mine sier hun og legger til:

– Kroppen er ikke like sunn, frisk og rask når man er eldre. Det er jo en grunn til at man er mer fertil når man er ung, mener hun.

BIOLOGI: Leona påpeker at man er mest fruktbar når man er ung, og tror det er en grunn til det. Foto: Hedda Westby / NRK

Tenker de unge for mye?

For Leona har barn alltid har vært en prioritet for henne, men hun er forståelsesfull ovenfor andres valg.

– Det er skummelt å være forelder også, så jeg skjønner at mange velger å finne ut av ting først. Å ha hus og jobb først, for å så bestemme seg for å få barn, forklarer Jespersen.

– Tror du mange unge i dag tenker for mye?

– Ja, det tror jeg absolutt.

– Mer tid og krefter

Å være ung mamma kan gi fordeler.

– Jo yngre man er, jo mer tid og krefter har man til å tilpasse barnets hverdag. Man har kanskje ikke like mange forpliktelser, sier Kristin Vo, akuttlege ved Drammen sykehus, som selv er gravid i begynnelsen av trettiårene.

Barnet vil få utbytte av en ung mor.

– I oppveksten kan barnet få mer glede å være sammen med moren sin, fordi hun orker å finne på ting, forteller Vo.

Vo understreker at dette kommer an på ens livssituasjon.

Men én ting er sikkert:

– Biologisk er man er mer fertil og det er mindre risiko for misdannelser og kromosomfeil.

BREDT SPEKTER: Vo er også PT og online coach, i tillegg til akuttlege på Drammen sykehus. Foto: Thomas Brun

Likevel finnes det positive sider ved å være en eldre mor også, mener Vo.

– Som oftest er du mer moden og etablert, og du har mer romslig økonomi til å gi barnet det den ønsker seg.

Førstegangsfødende blir eldre

Trenden vi nå ser startet for 14 år siden, mener SSB.

– I 2010 begynte tallene å øke. De har økt fra 28 år til over 30 år i denne perioden. Dette er en ganske sterk økning, sier Lars Dommermuth, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Karrierefokus er én grunn til den økte gjennomsnittsalderen.

– Andelen som tar høy utdanning øker. I Norge vil de fleste avslutte utdanningen sin og være i jobb før de får sitt første barn. Vi ser at det er blitt enda viktigere for kvinner å være lenger i jobb. Da øker også alderen ved første fødsel, fortsetter han.

STERK ØKNING: Dommermuth mener en av årsakene er karrierefokus. Foto: SSB

2020 var trolig siste gang Norge så at gjennomsnittsalderen var under 30 år. Forskeren tror trenden ikke vil snu.

– Jeg tror ikke vi ser nedgang. I beste fall tror jeg vi får en stabil alder, mener Dommermuth.

Ville valgt annerledes

Anne Lise Thorsen var 43 år gammel da hun ble mamma for første gang.

– Hvis du skulle valgt om igjen, hadde du fått barn tidligere?

– Ja, det tror jeg at jeg hadde gjort.

KARRIERE: Anne Lise satte karrieren først da hun begynte å studere til å bli sykepleier. Foto: Hedda Westby / NRK

Thorsen valgte å studere når hun var ferdig på skolen. Deretter jobbet hun i mange år.

– I planen min kom økonomi og jobb først, forteller hun.

Da hun bikket 40 år merket hun at noe manglet.

– Årene føk, og jeg tenkte «jeg vil jo ikke bli gammel alene», sier Thorsen.

I 2018 ble hun mamma til eneggede tvillinggutter.

– Jeg ville ikke vært dem foruten, smiler hun.

STØDIG I VALGET: Selv om Anne Lise kunne valgt om igjen og fått barn tidligere, ville hun aldri valgt vekk tvillingguttene sine. Foto: Hedda Westby / NRK

«Alt er på stell»

Hjemme hos Anne Lise på Askøy er «alt på stell». Hun har hus, bil og er i jobb.

– Jeg vil anbefale å ha økonomien på plass før du får deg barn, sier Thorsen.

Til tross for at Anne Lise har det praktiske på plass, er det én tanke som ofte virrer:

– Jeg tenker jo på at jeg er 83 år når de er 40. Jeg vet jo ikke hvor lenge jeg lever, og hvordan helsen blir, sier hun.

Biologi vs. økonomi

Thorsen fikk utfordringer under graviditeten. Hun fikk svangerskapsforgiftning og bekkenproblemer.

– Jeg tror det hadde vært annerledes å være gravid som 20-åring, smiler hun.

FORDEL: Thorsen mener hun var bedre psykisk rustet til å få barn da hun var 43 år, enn hun ville vært i 20-årene. Foto: PRIVAT

Thorsen peker på psyken som en fordel ved å få barn i eldre alder.

– Du takler utfordringer bedre når du er litt oppi årene. Nå er jeg mye mer selvsikker, det er absolutt en fordel, sier hun.

Hvilken alder man er når man får barn avgjør hvilken fordel man får, mener Thorsen.

– Hva velger du? Psyken og økonomien, eller biologien?