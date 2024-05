Kvinnherad: To til legevakt etter tørrkoking

Naudetatane rykka ut på melding om brann i bustad i Kvinnherad kommune.

Røykdykkarar har vore i bustaden, og opplyser om at det dreier seg om tørrkoking. Det har ikkje vore opne flammar.

To personar vart eksponert for røyk og send til legevakt for sjekk, melder Vest politidistrikt.