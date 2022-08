Kvinne sikta for hallikverksemd

Ei austeuropeisk kvinne i 30-åra blir i dag framstilt for varetektsfengsling, sikta for hallikverksemd etter straffelovens §315. Kvinna vart pågripen i går, og saka er tidleg i etterforskinga. – Det framstår ikkje som bagatellmessig, det framstår som om det har vore ei slags verksemd over to år iallefall, seier politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt.