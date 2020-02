Krev pengar til skipstunnel

Årsmøtet i Stad Venstre krev at det vert sett av minimum 60 millionar kroner til oppstartsløyving for Stad skipstunnel på statsbudsjettet for 2021. Stad skipstunnel er det einaste store investeringsprosjektet i Nasjonal Transportplan (NTP) innanfor sjøtransport, og ein føresetnad for å binde Vestlandet saman sjøvegen og auke tryggleiken for ferdselen til sjøs, skriv partilaget i ei fråsegn.