Det er åpne flammer ut fra taket på boligen. Røykdykkere søker gjennom huset, som skal være tomt.

Alle personer på stedet er gjort rede for, melder 110-sentralen på Twitter klokken 22.14.

Det er tett bebyggelse rundt eneboligen i Storetveitvegen som står i brann.

Uoversiktlig situasjon

– Det er full overtenning og fare for spredning til nabohusene. Vi har ikke oversikt over situasjonen, sier Helge Lund i 110 Vest.

Flere hus i området blir evakuert. Det er foreløpig ikke meldt om skadde personer.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet sier til BT like før klokken 22 at det bor fem mennesker på adressen, og at fire var hjemme da brannen startet.

Naboer hørte smell

Brannvesenet opplyser til NRK at naboer skal ha hørt to eksplosjoner eller smell fra boligen.

Brannen ble meldt klokken 21.22 mandag kveld. Det er uklart hvorfor det begynte å brenne.