Koronaviruset setter disse seks fergesambandene i fare

– Får vi en veistenging samtidig som fergen ikke går, er jeg bekymret for at det kan føre til dramatiske situasjoner, sier ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug (Ap).

Også i Etne skaper listen sinne.

– Fergen er viktig for helsepersonell som pendler. Omkjøringen tar to timer og 45 minutter, sier ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp).

Seks fergestrekninger kan bli kuttet

Reaksjonene kommer etter at seks fergestrekninger i Vestland har fått stempelet «mindre prioritert» av fylkeskommunen i tilfelle det skulle bli mangel på mannskap grunnet sykdom eller karantene.

Dette betyr at innbyggere og pendlere står i fare for å miste fergen sin, om koronasituasjonen skulle eskalere ytterligere.

De seks fergesambandene er:

Langevåg-Buavåg

Skånevik-Matre-Utåker

Kvanndal-Utne

Kinsarvik-Utne

Askvoll-Gjervik-Fure

Isane-Stårheim

Det er Sjøfartsdirektoratet som har bedt fylkene lage listen for å få frem hvilke fergesamband som er viktigst for liv og helse.

– Jeg håper at vi får forståelse for at dette er en krevende situasjon for alle. Og at vi gjør vårt beste for å levere et så godt tilbud som mulig ut ifra situasjonen vi står i, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Avgjørende med omkjøringsvei

Det kan også bli aktuelt å ta ferger med mannskap fra en av de tre strekningene som er trafikkert med to ferger.

Det viktigste for prioriteringslisten er om det finnes en omkjøringsvei som kan erstatte fergen.

– Vi har en del såkalte beredskapssamband som skal opprettholdes. Der det kun er båt eller ferge som går, skal vi sørge for at det er tilbud som vil være der, selv om det kan bli noe redusert, sier Haugsdal.

Listene skal godkjennes i samråd med fylkesmannen, og det er ikke en like klar prioriteringsliste for passasjerbåtrutene.

Disse rutene er mer fleksible fordi det er lettere å flytte mannskap fra fartøy til fartøy, enn det er på bilfergene.

– Kan føre til dramatiske situasjoner

Fylkeskommunen, som har ansvar for 25 av fergestrekningene i Vestland, prioriterer driften etter følgende rekkefølge, dersom mannskap blir rammet av koronaviruset:

Beredskapssamband (definerte fergesamband) Samband som knytter sammen øyer og fastland Store og viktige samband som har viktig samfunnsfunksjon Mindre prioriterte samband der det er omkjøringsalternativ Samband som har mer enn ett fartøy i sambandet

Fergesambandene Kvanndal-Utne og Kinsarvik-Utne i Ullensvang er noen av sambandene som risikerer å bli stengt.

Det gjør ordfører Roald Aga Haug bekymret.

– Det høres veldig dramatisk ut. Dette er samband som knytter kommunen sammen, og som vi er helt avhengig av, sier han.

Han viser til at Ullensvang er en av kommunene i landet med flest rasutsatte veier. Om fergene i kommunen stopper, må mange kjøre om riksvei 13.

Der foregår det veiarbeid for å hindre at veien raser ut.

Nå vil han kontakte fylkeskommunen for å få en forklaring.

BEKYMRET: Ordfører i Ullensvang Roald Aga Haug mener det er dramatisk for beredskapen i Ullensvang dersom fergesambandene Kvanndal-Utne og Kinsarvik-Utne stenges. Foto: Henrik Evertsson / NRK

Krast brev fra Etne-ordfører

Ordføreren i Etne, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) skrev torsdag et krast brev til fylkesordfører og partifelle Jon Askeland og fylkesrådmann Rune Haugsdal hvor hun krever en begrunnelse for hvorfor strekningen Skånevik - Matre - Utåker er med på listen.

I tillegg til transport av helsepersonell mellom Kvinnherad og Etne, mener ordføreren at fergestrekningen er avgjørende for å holde hjulene i gang i næringslivet under koronakrisen

– Fergen er viktig for ut- og innpendling for bedrifter og tjenester. To bedrifter melder at de må stoppe produksjonen om fergen blir innstilt, skriver Ekrheim.

Vurderer fortløpende

I fergefylket Nordland vurderer de situasjonen fortløpende. De har ikke laget en prioriteringsliste, men vurderer å redusere antall avganger.

– Det er så mange steder her som er helt avhengig av fergen, så det må i så fall gjøres i samarbeid med utrykningsetatene og Helse Nord, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen.

– Vi har vært ganske skjermet for smitte her i Nordland. Men situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi ser på forskjellige scenarioer dersom det ikke er folk til å drifte båtene.