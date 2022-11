Kommunen betalar for flyrute

Koalisjonen i Stord kommune (Ap, Sp og KrF) legg pengar på bordet for å sikra flytilbodet ved Stord lufthamn Sørstokken, skriv avisa Sunnhordland. Til neste års budsjett vil dei betala flykjøp mellom Stord og Oslo for perioden januar-mars. Opposisjonen er kritisk, og Øyvind Kyvik (H) seier til Stord24 at næringslivet også må stilla opp. Ikkje berre kommunen.