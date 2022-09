Kirker skal få 30 millioner kroner i strømstøtte

Regjeringen foreslår strømstøtte på 30 millioner kroner til kirkebyggene. – Regjeringen er opptatt av å legge til rette for å holde kirker og kirkerom åpne og tilgjengelig, særlig i advents- og julehøytiden, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding. Støtten er midlertidig og gjelder for områdene med høyest strømpris, det vil si sognene sør for Dovre og Sognefjorden. Til sammen er det 1034 kirker i disse områdene, ifølge regjeringen.(©NTB)